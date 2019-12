Téhéran félicite l'Algérie pour le bon déroulemen de son scrutin présidetielle

Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Seyyed Abbas Moussavi, tout en félicitant le peuple et le gouvernement algériens pour le bon déroulement des élections présidentielles, a affirmé que la tenue de la présidentielle algérienne constitue "une étape importante vers la démocratie", tout en préparant le terrain à une accélération de la marche en avant de l'Algérie. Moussavi a émis l'espoir de voir un nouveau chapitre s'ouvrir dans les relations entre la République islamique d'Iran (RII) et l'Algérie, deux pays dont les liens "ont depuis toujours été solides " mais qui dans le contexte actuel, "demandent à connaître un élan et un approfondissement nouveau", ce qui pourrait avoir lieu "sous le mandat du nouveau président algérien

La Commission électorale indépendante algérienne a annoncé vendredi 14 décembre que l'ancien Premier ministre Abdelmadjid Tebboune avait remporté l'élection, s’accréditant de 58,15% des voix. Après l’annonce des résultats officiels du scrutin, le général Gaïd Salah, chef d’état-major de l’armée, a félicité le président Tebboune de sa victoire au scrutin présidentiel et a remercié les Algériens « fidèles » pour leur participation au vote. Tebboune a été élu sur fond de son bilan en matière de lutte contre la corruption et en ayant promis de mener sa guerre contre les "oligarques".

Après la démission de l’ancien président Abdelaziz Bouteflika en avril dernier, le général Salah a pris le contrôle du pays jusqu’au moment de la désignation du successeur de Bouteflika.

L’armée algérienne a exprimé son soutien au président élu dans son message de félicitations publié par le ministère de la Défense.