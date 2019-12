Le film iranien «Quand la Lune était pleine» récompensé par trois trophées au festival International du Film Politique de Carcassonne

Le film iranien «Quand la Lune était pleine» (When the moon was full), a dominé la 2e édition du Festival international du film politique (FIFP) de Carcassonne, en remportant trois trophées, notamment celui de jury et d'interprétation pour Elnaz Shakerdoust.

Faezah est demandée en mariage par Abdolhamid fou amoureux d’elle mais la mère de celui-ci le lui déconseille. Une fois mariés, le frère d’Abdolhamid est arrêté pour détention d’armes à des fins terroristes. Le couple fuit au Pakistan où la situation empire pour Faezah.

