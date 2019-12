Zarif et le Premier ministre du Qatar discutent de la coopération bilatérale

Lors de la réunion tenue dimanche dans le cadre du Forum de Doha, les deux parties ont discuté et échangé des vues sur la coopération bilatérale dans divers domaines, des questions d'intérêt mutuel et d'autres questions régionales.

Zarif a également rencontré le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères du Qatar, Mohamad bin Abdulrahman Al Thani, avec qui il a abordé les derniers développements et les relations bilatérales, ainsi que la coopération entre les deux pays et d'autres questions dans la région.

Zarif a également rencontré le Premier ministre polonais et le conseiller irakien à la sécurité nationale, Faleh al-Fayyaz, entre autres.

Le Forum de Doha qui s'est tenu dans la capitale qatarie se terminera le 15 décembre. Créé en 2000, le Forum de Doha est une plate-forme de dialogue mondial sur les défis critiques auxquels le monde est confronté.

