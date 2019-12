L’initiative de paix Hormuz: Zarif décrit les objectifs de l'Iran

Lors de cette réunion, à laquelle a assisté l'ancien secrétaire général Ban Ki-moon, Zarif a fourni des explications sur l'initiative de l'Iran Hormuz Peace Endeavour (HOPE) et les objectifs de l'Iran dans le cadre du plan de paix.

Les participants se sont également entretenus du retrait unilatéral des États-Unis du Plan d'action global commun sur le nucléaire iranien.



The Elders est une organisation internationale non gouvernementale de personnalités publiques connues comme des hommes d'État plus âgés, des militants pour la paix et des défenseurs des droits humains, qui ont été réunis par Nelson Mandela en 2007.

Plus tôt dimanche, Zarif a rencontré et a eu des entretiens avec son homologue qatari Mohammed bin Abdulrahman Al Thani et le Premier ministre et ministre de l'Intérieur Abdullah bin Nasser bin Khalifa Al Thani à Doha.

