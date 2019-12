La poste iranienne prend 9 points d’avance (UPU)

Mohammad Reza Ghaderi a déclaré samedi à IRNA que la Poste Nationale iranienne figure parmi les 40 premières au monde et se classe première dans la liste des technologies et des évolutions technologiques. Se référant à la promotion du rang de l'Iran dans les évaluations de la Poste mondiale, il a déclaré: « Le nombre de vols en Iran est plus restreint et en ce qui concerne la durée, ça prend plus de temps par rapport aux autres pays, ce qui réduit légèrement la qualité de nos service sur ce plan, mais à d'autres égards, nous sommes considérés comme des postes avancés ».