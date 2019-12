Festival international du film politique de Carcassonne: prix d'interprétation pour une actrice iranienne

En présence d'une pléiade d'invités prestigieux, dont Stephen Frears, "prix d'honneur du Festival", le palmarès a consacré «Quand la Lune était pleine» ("When the moon was Full"), le film iranien de Nargès Abyar, dont l'acteur principal Elnaz Shakerdoost, a également reçu le "prix de la meilleure interprétation". Ce drame, sorti cette année et qui raconte l'histoire vraie du frère et de la belle-sœur d'Abdolmalek Rigi, ancien chef du groupe terroriste Jundallah dans la province du Sistan et du Baloutchistan, au sud-est de l'Iran, a aussi ému le jury étudiant du Festival, composé de jeunes gens et jeunes filles étudiants en sciences politiques, en cinéma et en photojournalisme.

