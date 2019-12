Photographie: un Iranien remporte la médaille d'or du festival Philharmonia 2019

L'exposition Philharmonia International Salon of Photography est sous le patronage de la Fédération Internationale de l'Art Photographique (FIAP), 2019/562 et menée selon les règles approuvées de la Photographic Society of America (PSA), 2019-528. Les acceptations obtenues dans ce salon seront prises en compte pour les distinctions FIAP, les classements PSA Star Rating dans le Who's Who mondial de la photographie et créditées pour les distinctions PSA.

Bahram Bayat, né à Zanjān, a déjà exposé dans plus de 30 expositions collectives en Iran et dans plusieurs pays à travers le monde, il a remporté divers titres et prix lors de festivals nationaux et internationaux.

Le photographe iranien a également reçu 2 autres distinctions dans la catégorie «People and Music» du festival.

Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench

9422**