Siemens aide l'Iran à lancer 5 GW de centrales électriques modernes

Un haut responsable du ministère iranien de l'Énergie a déclaré samedi que Siemens et le plus grand groupe iranien de construction et d'ingénierie énergétiques Mapna avaient coopéré à la construction de turbines à gaz de classe F qui augmenteraient considérablement l'efficacité des centrales électriques iraniennes.

Alireza Nasrollahi a déclaré que Siemens et Mapna travaillaient sur des turbines de classe F dans huit sites majeurs en Iran, un projet qui, selon lui, valait environ 2,2 milliards d'euros.

Nasrollahi a déclaré qu'un important lot de turbines serait mis en service en février à la centrale iranienne de Hengam, située dans la province méridionale d'Hormozgan

Il a déclaré que le lancement de la première phase de la centrale électrique de Hengam, une unité alimentée au gaz d'une capacité de 307 mégawatts (MW), marquera la première fois qu'une centrale électrique gérée par le gouvernement en Iran utilise des turbines à gaz de classe F.

Le responsable a déclaré que l'installation de toutes les turbines du cycle combiné 906 MW Hengam, où une deuxième unité au gaz sera mise en service avant l'été prochain, coûterait environ 500 millions d'euros.

https://twitter.com/Irnafrench

9422**