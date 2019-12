Le président Rohani attendu vendredi 20 décembre au Japon

Le président Hassan Rohani effectuera un déplacement vendredi 20 décembre au Japon, a fait savoir le vice-ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araqchi lors d'une réunion tenue aujourd'hui à Téhéran sur le développement des relations commerciales Iran-Japon en présence de l'ambassadeur de Japon en poste à Téhéran, Mitsugu Saito.

Faisant référence à la visite du Premier ministre japonais Shinzo Abé le 12 juin à Téhéran, Araqchi a ajouté que les déplacements des dirigeants des deux pays attestent une relation bilatérale renforcée.

L'échange de visites au plus haut niveau à un moment où l'Iran et le Japon célèbrent le 90e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays montre le renforcement des relations bilatérales.

Plus tôt, le Premier ministre japonais Abe Shinzo déclaré que son pays est en train de préparer une visite imminente du Président iranien, Hassan Rohani, à Tokyo a déclaré : « Nous poursuivrons nos efforts diplomatiques pour réduire les tensions et assurer la stabilité dans la région grâce à un suivi et à un dialogue continu ».

« L’éventuel déplacement du Président iranien Hassan Rouhani vise à réduire les tensions entre l'Iran et les États-Unis et au Moyen-Orient et conformément au rôle croissant du Japon dans la réduction de ces tensions », rapporte l’agence de presse officielle japonaise Kyodo, cité par l’IRNA.

https://twitter.com/Irnafrench

9422**