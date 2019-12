Sanction américaine visant l'industrie aéronautique : l’Iran porte plainte à l’OACI

S’exprimant devant les journalistes le lundi 16 décembre en marge d’une exposition sur les transports et la logistique à Mosalla de l'Imam Khomeiny de Téhéran, Ali Abed Zadeh, déclaré en réponse à une question de l’IRNA sur la récente plainte de l’Iran contre les sanctions américaines déposée auprès de l'OACI: « Avec l'aide du ministère iranien des A.E., nous poursuivons l’affaire ».

L’Organisation de l'aviation civile internationale (OACI ; en anglais International Civil Aviation Organization ou ICAO) est une organisation internationale qui dépend des Nations unies. Son rôle est de participer à l’élaboration des politiques et des normes qui permettent la standardisation du transport aéronautique international (les vols à l’intérieur d'un même pays ne sont pas concernés par l’OACI). Son siège social est situé à Montréal3.

Le conseil de l’OACI adopte les normes et recommandations règlementant la navigation (en anglais, Standards and Recommended Practices : SARP), le partage des fréquences radio, les brevets du personnel d'aviation, la circulation aérienne, etc. Il définit aussi les protocoles à suivre lors des enquêtes sur les accidents aériens, protocoles qui sont respectés par les pays signataires de la Convention de Chicago.

