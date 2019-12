Tous les pays veulent avoir de bonnes relations étroites avec l'Iran (Rohani)

S'exprimant mardi matin à l'aéroport international de Mehrabad, Rohani a déclaré: «Au cours de la première étape de la visite, qui a lieu à l'invitation officielle du Premier ministre malaisien Mahathir Bin Mohamad, les relations multilatérales dans le monde de l'islam seront principalement discutées».

Au sommet de Kuala Lumpur, d'importants pays du monde de l'islam participent au sommet. L'Iran, la Turquie, le Pakistan, le Qatar, la Malaisie et l'Indonésie figurent parmi les participants du sommet.

La République islamique d'Iran et la Malaisie partagent de nombreux points de vue sur les questions régionales et le monde islamique. Les deux pays partagent le point de vue selon lequel un dialogue est nécessaire pour résoudre les problèmes, a déclaré le président iranien.

Le président qui se rendra après la Malaisie au Japon, ce 20 décembre, a évoqué les relations Iran-Japon et a déclaré «C'est le 90e anniversaire des relations politiques entre l'Iran et le Japon. Après la révolution en Iran, le Japon a eu de bonnes et importantes activités économiques et des investissements. En ce moment, nous avons des discussions étroites et bonnes sur les questions environnementales.Si nous constatons aujourd'hui une baisse des relations, cette baisse du temporaire en raison des pressions américaines et des sanctions illégales ».

Il s'est également réjouit de dire que «Cette décision et les sanctions seront transitoires et tous les pays du monde veulent avoir de bonnes relations étroites avec l'Iran, en particulier les pays qui entretiennent traditionnellement de bonnes relations avec nous».

Rohani a indiqué que sa visite à Tokyo visait à faciliter les relations bilatérales et à discuter des questions importantes entre les deux pays.

