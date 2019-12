Zarif participera à la conférence de Dialogue Raisina en Inde

Raisian Dialogue a tweeté que le ministre iranien des Affaires étrangères est l'une des figures prévues pour assister et prononcera un discours à la conférence de dialogue multilatéral de Raisina qui se tiendra du 14 au 16 janvier 2020 à New Delhi.

Le Dialogue de Raisina est une conférence multilatérale engagée à aborder les problèmes les plus difficiles auxquels la communauté mondiale est confrontée. Chaque année, des leaders mondiaux des politiques, des affaires, des médias et de la société civile sont accueillis à New Delhi pour discuter de la coopération sur un large éventail de questions de politique internationale pertinentes.

La Conférence est structurée comme une discussion multisectorielle et intersectorielle, impliquant des chefs d'État, des ministres et des fonctionnaires locaux, ainsi que de grands cadres du secteur privé, des membres des médias et des universitaires.

La conférence est organisée par l'Observer Research Foundation en collaboration avec le gouvernement indien, et le ministère des Affaires extérieures.

