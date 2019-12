Iran : plus de 100 milliards de dollars d'échanges cette année (Jahanguiri)

« Les Américains n’ont lésiné sur rien pour saper l'économie iranienne et ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour le réaliser. Ils ont allé jusqu’à annoncer officiellement que les Etats-Unis envisage de réduire à zéro les exportations de pétrole iraniennes », a rappelé mardi 17 décembre à Téhéran Eshaq Jahanguiri.



Il a poursuivi: « Au cours des six premiers mois de cette année, plus de 100 millions de tonnes de marchandises ont été exportées de nos ports vers d'autres pays ou importées des villes portuaires d’autres pays ».