Un buste du grand poète iranien Rudaki dévoilé à l'université d'État de Moscou

L'événement a été organisé par le recteur de l'Université d'État de Moscou Viktor Sadovnichy, le directeur de l'Institut des pays d'Asie et d'Afrique Igor Abylgaziev, l'ambassadeur de la République islamique d'Iran auprès de la Fédération de Russie Mehdi Sanai, le conseiller-envoyé, Mokhtaat Khamayun, chargé d'affaires de la République islamique d'Afghanistan auprès de la Fédération de Russie, Sharaf Rakhimov, conseiller à l'ambassade de la République du Tadjikistan en Fédération de Russie, professeurs et étudiants de l'Université.

«Je suis très heureux que nous participions au dévoilement du buste du poète Rudaki à l'Institut d'Asie et d'Afrique de l'Université d'État de Moscou. Il est particulièrement important que l'ouverture du buste ait lieu dans cet institut. Rudaki est considérée comme la fondatrice de la poésie persane, son père», a déclaré l'ambassadeur d'Iran à Moscou.

«Nous sommes également en contact avec l'Institut des pays d'Asie et d'Afrique. Je remercie le professeur Abylgaziev pour sa coopération fructueuse», a déclaré Sanai.

Le recteur du MSU, Viktor Sadovnichy, a noté que «le père de la poésie persane» a joué un rôle énorme dans la formation de la culture de toute la région. Il a uni les peuples et la culture de la région. Son travail, ses poèmes, ses parodies et sa satire sont immortels et sont au cœur de ces peuples et de la culture mondiale tout entière. »

«En tant que scientifique, je voudrais dire que toute la richesse et le travail de Rudaki ne sont pas connus. Beaucoup n'est toujours pas ouvert et perdu. J'espère que parmi nos étudiants, il y aura des chercheurs qui étudieront le travail du penseur », a déclaré le recteur de l'Université d'État de Moscou.

À la fin de la cérémonie, des étudiants du Département de philologie iranienne de l'Institut des pays d'Asie et d'Afrique ont lu les poèmes de Rudaki en farsi.

