Patrimoine culturel au service des relations denses Téhéran-Rome

Téhéran (IRNA)- Le vice-ministre iranien du Patrimoine culturel, du Tourisme et de l'Artisanat, Mohammad Hassan Talebian, a annoncé le renforcement et la poursuite de la coopération avec l'Italie dans les domaines du patrimoine culturel, du tourisme et de l'artisanat.

« Nous nous réservons un accueil chaleureux pour la coopération avec l'Italie dans le domaine du patrimoine culturel et nous sommes prêts à cet effet à renforcer et à poursuivre les liens bilatéraux », a déclaré lundi 17 décembre, Mohammad Hassan Talebian, lors d'une réunion sur le projet de coopération Téhéran-Rome pour le développement du Patrimoine culturel, du Tourisme et de l'Artisanat. S'exprimant également lors de la réunion, Farhad Azizi, directeur général de l'Office pour les affaires des sites du patrimoine mondial au ministère iranien du Patrimoine culturel, du Tourisme et de l'Artisanat, a, déclaré : « L'un des pays qui, malgré des sanctions cruelles visant l'Iran, garde toujours une bonne coopération sur plan culturel avec l'Iran, est l'Italie, et nous espérons que cette coopération pourra projeter une image digne de l'Iran loin de toutes les clichés ».