Selon la Fédération des vétérans mutilés de guerre et des handicapés, le Congrès de la Fédération mondiale de basketball en fauteuil roulant (IWBF) s'est tenu en Thaïlande et après l'élection, des membres du Conseil exécutif de la région Asie-Océanie ont été présentés. Lors de ce congrès, Hourieh Baradaran a été élu vice-président iranien de l'Asie centrale et du Sud pour IWBF.

Les membres de ce comité serviront pendant quatre ans.

