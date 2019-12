Iran : victime de son image, mais la réalité est bien « différente » (Ambassadeur d’Italie)

« L'image de l'Iran sur la scène internationale est très différente de ses réalités internes, et contrairement aux informations, les Iraniens sont un peuple très hospitalier et chaleureux. », a déclaré l’ambassadeur d’Italie en poste à Téhéran, Giuseppe Perrone, à l’occasion d’une rencontre mardi 17 décembre avec le gouverneur de la province de Qazvin.

Insistant sur le fait que les images contre l'Iran devaient être réparées le diplomate a déclaré que l’élargissement de coopérations entre l'Iran et l'Italie, peut jouer un rôle efficace à cette fin et mener le monde à découvrir les belles réalités de l’Iran.

M.Perone s’attardant sur riches potentiels touristiques pour une coopération irano-italienne a noté: « Compte tenu des capacités touristiques existantes entre les deux pays, qui ont malheureusement été négligées jusqu'à présent, une planification appropriée est nécessaire pour la renforcer ».

L'ambassadeur d'Italie en Iran a qualifié Qazvin de zone industrielle qui a toujours entretenu des relations économiques avec les pays européens dans divers domaines avant d’indiquer : « Les relations de la province avec l'Italie puisent ses racines dans le passé et se développeront certainement à l'avenir ».

S’agissant des motifs de son voyage à Qazvin, l’ambassadeur italien a déclaré : «En visitant une exposition à Téhéran, nous avons découvert la production de cette province et cela nous a incités à se déplacer pour découvrir de plus près la capacité et les potentiels de cette région industrielle et touristique ».

Au menu de son voyage à Qazvin, les visites sur des sites historiques et industriels et des rencontres avec les responsables du tourisme de la province.

En janvier 2019 le producteur de cinéma italien, Diego Vida, s’attardant sur le regard trop partiel et donc partial des médias mainstream sur l’Iran qui en dresse une image fausse et irréelles, affirme qu’Il y a « beaucoup de différence » entre la vraie et la fausse image de l’Iran représentée par des médias. « Je l’ai vécu et je l’ai saisi de près », s’est-il félicité.

Dans une interview accordée à Globos TV, le cinéaste italien, a souligné qu'il vit en Iran depuis un certain temps et qu’il a découvert de près les belles réalités du pays. Il a ajouté que la manière dont certains médias occidentaux traitent l’Iran a des visées politiques et intéressées appuyées par des fake news.

