Malgré les sanctions, l'Iran a fait des progrès significatifs (Rohani)

En visite à Kuala Lumpur, s'exprimant mercredi lors d'une réunion cordiale avec des Iraniens résidant en Malaisie, le président Hassan Rohani a déclaré qu'avec la résistance et la constance de la nation iranienne contre les sanctions et les pressions économiques maximales des ennemis, la situation est meilleure que l'an dernier.

Concernant les avancées dans le domaine nucléaire, il a ajouté: «Aujourd'hui, nos nouvelles centrifugeuses IR6 fonctionnent et les plus récentes IR9 sont en cours de test».

Le but que les Américains et les sionistes poursuivaient par des sanctions et une pression maximale sur l'Iran était de nous pousser à l'isolement et d'inciter la nation iranienne à se soulever contre l'État, selon le président.

Malgré ce qu'ils pensaient, la nation iranienne a résisté malgré ses conditions de vie difficiles en raison de sanctions injustes qui comprenaient des denrées alimentaires et des médicaments. Concernant l'autosuffisance dans la fabrication de pièces automobiles, il a déclaré: «Aujourd'hui, certaines des pièces qui étaient auparavant importées sont fabriquées à l'intérieur du pays». Dans le domaine des installations pétrolières et gazières et de la construction de turbines et de compresseurs, nous avons eu des problèmes, mais maintenant nous les construisons et les pressions des ennemis nous poussent vers l'autosuffisance », a-t-il ajouté.

«Certains pays pensaient que nous ne pouvions pas donner une réponse appropriée face à la pression militaire, mais nous avons pu répondre à la violation de leur navire par les règles du golfe Persique et abattre leur drone, qui violait l'espace aérien iranien, avec notre propre système de défense ».

«Aujourd'hui, le monde entier sait que le retrait des États-Unis de l'accord nucléaire de 2015 n’a profité à personne, même à eux-mêmes et à leurs amis. Les Américains n'ont d'autre choix que de revenir sur cette voie, et nous les forcerons à le faire avec notre résistance et notre constance a souligné Rohani.

