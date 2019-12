Le cinéma iranien récompensé au festival SIFFCY de l'Inde

Le long métrage iranien «Here my village» réalisé par Abbas Aram a remporté les quatre prix principaux du festival, dont celui du meilleur réalisateur et du meilleur scénario, ainsi que le prix du meilleur film du Film Critics Circle of India Award (FCCI) et le prix du jury du International Center pour Les Films de l'Enfance et la Jeunesse (CIFEJ).

Le court métrage d'animation iranien «This side, other side» réalisé par Lida Fazli a également remporté le prix du meilleur scénario dans le secteur des compétitions de court-métrage et le prix du meilleur film du jeune jury au SIFFCY 2019.

«The fisherman and spring» réalisé par Seyed Hassan Soltani et «Beyond the black» réalisé par Saeid Sodagar et Sepideh Eidi étaient deux autres courts métrages iraniens qui ont participé à cette édition de l'événement.

La 5e édition du Smile International Film Festival for Children and Youth (SIFFCY) s'est tenue du 9 au 15 décembre 2019 au Siri Fort Auditorium à New Delhi, en Inde. L'objectif principal de SIFFCY a été d'engager, de divertir, d'éduquer et de responsabiliser les jeunes esprits à travers des films significatifs et des activités liées au cinéma.

