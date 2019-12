Diplomatie publique: l'Iran et la Slovénie soulignent la promotion des liens

Soulignant l'histoire des relations culturelles et artistiques extensives entre les deux pays, Salehi a déclaré que l'Iran et la Slovénie ont une longue histoire de relations bilatérales, y compris des relations culturelles, économiques et politiques.

Deux pays ont également signé un accord culturel qui a fourni une bonne perspective pour l'avenir des relations culturelles et artistiques entre l'Iran et la Slovénie, a-t-il ajouté.

L'ambassadeur de Slovénie en Iran, pour sa part, a déclaré que la Slovénie entretenait des relations et une coopération de longue date avec l'Iran, ajoutant que ces relations sont transparentes et positives dans divers domaines, notamment les relations bilatérales, artistiques, politiques et économiques.

La Slovénie met l'accent sur l'expansion de la coopération et des relations avec l'Iran, en particulier dans le domaine de la musique, a-t-elle noté. Elle a également souligné le développement de la diplomatie publique entre les deux pays dans différents domaines.

