Un accord entre Téhéran et la FAO octroyant 395.000 dollars en faveur de la gestion des inondations en Iran

L'accord sera mis en œuvre en Iran d'ici deux ans. 30% de ce crédit sera utilisé pour acheter du matériel nécessaire au projet et le reste pour la formation et la participation des utilisateurs.

Ce document de coopération a été signé et échangé par le vice-ministre iranien du Jihad agricole, Alimorad Akbari et le représentant de la FAO en Iran, Gerold Bödeker.

Rappelant que les pays de l’Amérique du Nord et européens ne peuvent pas entrer dans ce projet, Gerold Bödeker a ajouté : « Les sanctions américaines ne limiteraient pas la coopération de la FAO avec la République islamique d'Iran dans ce domaine ».

Il a ajouté que la FAO paiera pour tout le projet, avant d’ajouter que l’autre côté n'investit que dans des engagements liés à la durée, à la mise en œuvre et à l’aboutissement du projet.