L’ingérence US à l’origine de nombreux problèmes auxquels sont confrontés les Musulmans (Rohani)

Hassan Rohani qui se trouve en Malaisie à l’invitation du Premier ministre Mahathir Bin Mohamad, pour assister au sommet de Kuala Lumpur, sur le monde musulman et ses défis, s’attarde sur les bonnes relations irano-malaisiennes et l’impératif des coopérations bilatérales avant de dire prêt la zone franche de Jask, dans le sud de l'Iran, à coopérer et à investir pour des projets conjoints.

Le Président Rohani a émis l'espoir de voir le sommet de Kuala Lumpur être utile pour résoudre les problèmes des pays islamiques, ajoutant qu'un tel rendez-vous pourrait être efficace pour résoudre les défis auxquels est confronté le monde musulman, en particulier au Moyen-Orient.

Insistant sur le fait que rien ne doit pas saper les coopérations entre les pays musulmans, Hassan Rohani a souligné la nécessité de poursuivre les efforts pour résoudre les problèmes des Iraniens résidant en Malaisie, ainsi que de tenir une commission conjointe entre les deux parties.

« Nous sommes pour les Iraniens et nous avons une volonté sérieuse de développer le commerce et la coopération entre Téhéran et Kuala Lumpur », a pour sa part insisté le Premier ministre malaisien lors de la rencontre.

https://twitter.com/Irnafrench

9468**