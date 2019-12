Le monde musulman doit anticiper des mesures pour se libérer de la domination du dollar (Rohani)

Le Sommet de Kuala Lumpur 2019 réunissant des pays islamiques s’est ouvert Jeudi matin 19 décembre, heure locale, en présence du Président Hassan Rohani et des chefs d'État de Malaisie, de Turquie et du Qatar ainsi que de centaines d'élites et de personnalités des pays islamiques au Centre de conférences international de Kuala Lumpur, la capitale Malaisienne.

Lors de l'inauguration du sommet, le Président Rohani, soulignant les défis émergents les plus importants du monde islamique aux niveaux national et international, a considéré la coopération et l'interaction entre les pays islamiques, pour transformer le monde musulman en un bloc de pouvoir majeur sur la scène internationale, comme un principe indispensable. A cet fin, Hassan Rohani a suggéré trois grands plans au sommet de Kuala Lumpur.

