Nous condamnons toute pression et restrictions contre le Qatar (Rohani)

Hassan Rohani a rencontré le cheikh Tamim bin Hamad al-Thani, l’émir du Qatar, selon le service de la presse du bureau présidentiel, jeudi.

S’attardant sur le fait que Téhéran et Doha assistent au développement de plus en plus croissant de leurs relations bilatérales, a ajouté : « Nous condamnons toute pression et restrictions visant le Qatar. »

« Les deux pays peuvent travailler en étroite collaboration dans différents domaines », a déclaré M. Rohani, ajoutant que l'Iran et le Qatar devrait saisir cette opportunité du rapprochement pour développer des liens économiques et commerciaux.

« Nous pouvons travailler ensemble sur des coentreprises et des investissements conjoints », a déclaré le président, notant que « Téhéran et Doha peuvent répondre à nombre de leurs besoins respectifs dans la situation économique actuelle ».

Pour sa part l'émir du Qatar, s’est dit satisfait de sa rencontre avec le Président iranien en marge du sommet de Kuala Lumpur, et indiqué : « Les relations Téhéran –Doha sont des relations spéciales et dans la conjoncture actuelle la région, il revient à deux pays de multiplier les contacts et de renforcer les liens ».



Le cheikh Tamim bin Hamad al-Thani a salué la position de l'Iran sur les sanctions contre le Qatar, et déclaré : « Nous saluons la position de l'Iran et nous ne l'oublierons jamais ».

« Je pense que l'Iran et le Qatar peuvent surmonter ces conditions difficiles auxquelles ils sont confrontés », a encore souligné l'émir du Qatar.

A la tête d’une haute délégation, Hassan Rohani est en visite en Malaisie à l'invitation du Premier ministre malaisien, Mahathir Mohammed, pour assister au sommet de Kuala Lumpur 2019.

Le Président doit ensuite se rendre demain vendredi à Tokyo pour rencontrer le Premier ministre japonais Abe Shinzo et discuter avec des relations bilatérales et des questions d’intérêt commun.

