L'ambassadeur d’Iran s'attend à ce que le Japon reprenne ses importations de pétrole

Pékin (IRNA)- L'ambassadeur d'Iran au Japon, Morteza Ahmaid, s’attardant sur les liens « larges et étroits » entre l'Iran et le Japon dans le domaine de l'énergie, a déclaré : « On s’attend à ce que le gouvernement japonais prendre des mesures nécessaires pour encourager le secteur privé à devenir plus actif sur le vaste marché iranien dont notamment en ce qui concerne la reprise des importations de pétrole brut en provenance d'Iran.

L’ambassadeur d’Iran à Tokyo, Morteza Rahmani Movahed , s’exprimant à l’occasion d’une interview accordée à l’IRNA, jeudi 19 décembre à la veille de la visite du Président iranien Hassan Rohani au Japon a déclaré : « Les relations de la République islamique d'Iran en tant que pays important et influent d'Asie occidentale, riche en ressources naturelles, peuvent être complémentaires avec le Japon en tant que pays important et industrialisé d'Asie de l'Est ». Le diplomate a émis l’espoir de voir l’Iran bénéficier, dans les difficiles moments actuels, du partenariat avec le pays ami japonais. Il a souhaité que les relations économiques et commerciales bilatérales soient encore renforcées au rythme de bons liens politiques entre les deux parties. Les relations entre Téhéran et Tokyo sont basées sur la confiance, a-t-il encore précisé. https://twitter.com/Irnafrench 9468**