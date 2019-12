Sommet de Kuala Lumpur 2019 : rencontre Rohani-Erdogan

Hassan Rohani et Recep Tayyip Erdogan ont également discuté des questions régionales, en particulier des dernières évolutions en Syrie, en mettant l'accent sur la coopération continue bilatérale pour le processus de paix d’Astana, selon le service de la presse présidentielle.

Le Président Rohani exprimé sa préoccupation concernant la présence continue des États-Unis en Syrie et les tentatives visant à dominer les puits de pétrole syriens avant de plaider pour une plus grande coopération entre l'Iran et la Turquie avec le gouvernement syrien.

