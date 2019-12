Solidaires, les Musulmans doivent résister aux ennemis de l'islam (Rohani)

Selon le site web présidentiel, Hassan Rohani a remercié le Premier ministre malaisien d'avoir organisé le sommet de Kuala Lumpur 2019 et déclaré : « De nombreux points importants ont été discuté lors de la réunion qui peuvent aider au développement des pays musulmans et à résoudre leurs problèmes par l'unité et la cordialité. »

Il a ajouté: « Dieu a donné de nombreuses bénédictions au monde islamique, mais nous ne les utilisons pas bien. Au contraire, des bénédictions font parfois objet de l’ingratitude et de la non-reconnaissance dans le monde musulman alors que l'islam est une religion basée sur la moralité et la spiritualité et même l’avènement de la prophétie avait pour finalité la restauration des valeurs morales ».

« Malheureusement, nous assistons à des différends religieuses et confessionnels qui déchirent un monde musulman qui croit en un même Dieu, sous l'égide du monothéisme, et qui, par conséquent, ne devrait pas être si divisé ! », a déploré Hassan Rohani.

Beaucoup de réunion ont été décrété dans le monde musulman en faveur de l’unité et de la solidarité inter-islamique et pour mettre fin aux discordes. Certes nous ne nous attendons pas à ce que tous les problèmes soient résolus en une seule réunion, mais ces rendez-vous devraient accroître notre attention pour trouver des solutions aux problèmes et à penser à des initiatives », a-t-il insisté .

Hassan Rohani a déclaré que cette cause n’est pas difficile à être réalisée grâce à la vigilance de la jeune génération musulmane et grâce au développement du savoir, de la connaissance et de la technologie chez les pays islamiques ».

« La science et la technologie doivent être développées dans les pays islamiques. Nous devons être conscients et faire confiance au passé et à ce que nos prédécesseurs ont hérité et espérer que la victoire est proche », a-t-il conclu.



