Championnat du monde de calcul mental : 55 enfants et adolescents iraniens se rendent en Thaïlande

Dans une interview à l'IRNA, Rouhollah Mokhberian a déclaré: « les enfants et adolescents iraniens participant au tournoi, qui se tiendra début janvier, se rendront aux championnats internationaux Pama-Thaïlande 2019 (Association Abacus et Mental Arithmetic (PAMA Global). Ils ont été choisis parmi les 388 enfants et adolescents iraniens qui ont pris part aux compétitions nationales à Téhéran.

« Ces enfants concourent sur cinq niveaux. Au cours des dernières années, les enfants intelligents iraniens se sont imposés comme les As des calculs mentales et l’addition en remportant nombreux titres mondiaux du genre et en apportant les plus grands honneurs au pays », s’est félicité le directeur de l'Institut iranien pour les enfants intelligents.

Les membres de la PAMA Global comprennent Taiwan, la Malaisie, la Thaïlande, le Canada, Hong Kong, les États-Unis, l'Afrique du Sud, le Vietnam, la Corée du Sud, le Liban, l'Arabie saoudite, l'Australie, l'Inde, la Russie, la Chine, la Jordanie, la Palestine, le Kazakhstan, les Émirats arabes unis, l'Ouzbékistan, l'Égypte, le Tadjikistan, le Yémen et l’Iran.

