L'Iran dispose des options illimitées pour défendre ses intérêts nationaux (l'envoyé)

S'exprimant lors d'une réunion de l'Assemblée générale des Nations Unies à New York ce vendredi sur la non-prolifération nucléaire et la mise en œuvre de la résolution 2231, qui a soutenu l'accord nucléaire iranien de 2015 - officiellement connu sous le nom de Plan d'action global conjoint, Majid Takht-Ravanchi a déclaré que les sanctions américaines «ne sont ni à court de guerre ni meilleures que ou une alternative à la guerre», et qu'elles équivalent en fait à la guerre «mais par d'autres moyens et noms».

Il a souligné que l'Iran ne serait pas indifférent aux sanctions illégales continues et au manque de mesures complémentaires des membres du PAGC, ajoutant que le pays prendrait les mesures nécessaires par le biais d'options illimitées.

