Le président Rohani rencontre Shinzo Abe à Tokyo

Stimuler la coopération mutuelle, discuter du JCPOA, des sanctions américaines imposées à l'Iran et de la coopération énergétique font partie des sujets dont les deux parties parleraient, ont rapporté les médias japonais.



Auparavant, le président Rouhani et le Premier ministre japonais s'étaient rencontrés en marge de la récente assemblée générale des Nations Unies à New York.

Le Premier ministre japonais Shinzo Abe, à la tête d'une délégation politique de haut rang, s'est rendu à Téhéran en juin 2019 et a eu des entretiens avec de hauts responsables iraniens.

Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench

9422**