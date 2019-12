Un responsable iranien salue le vote de l'ONU en faveur du droit des Palestiniens à l'autodétermination

Se référant à la proposition iranienne pour un référendum national sur le territoire de la Palestine, qui vise à fournir les motifs pour que le peuple palestinien exerce son droit à l'autodétermination, Amir-Abdollahian a déclaré: «Les pays et les nations du monde ont réalisé que la volatilité et l'insécurité, qui menacent l'Europe de nos jours, sont le résultat de l'occupation de la Palestine et du massacre de son peuple par les sionistes.»

«La seule façon [de réaliser les droits des Palestiniens] est d’établir le pays unifié de Palestine, avec al-Quds comme capitale», a-t-il souligné.

La semaine dernière, l'AGNU a voté la prolongation du mandat d'une agence des Nations Unies soutenant les réfugiés palestiniens pour une nouvelle période de trois ans dans un déficit de trésorerie provoqué par une décision américaine de réduire de plus de moitié le financement de l'organisme.

Vendredi 13 décembre, la Quatrième Commission des Nations Unies a approuvé la prorogation du mandat de l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine (UNRWA) jusqu'au 30 juin 2023, avec 169 voix pour et 9 abstentions, tandis que les États-Unis et Israël ont voté contre.

Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench

9422**