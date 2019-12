Nous ne devons pas permettre à un pays tiers de saper les relations Irano-japonaises (Rohani)

S'adressant à un certain nombre de hauts responsables politiques, économiques et culturels japonais à Tokyo samedi 20 décembre, Hassan Rohani a déclaré que l'Iran et le Japon, en tant que deux amis de longue date, ne devraient pas permettre à un pays tiers de saper leurs relations amicales bilatérales.

« Nous pouvons coopérer pleinement dans les domaines de l'infrastructure, de l'environnement et des questions humainitaires, alimentaires et médicales », a déclaré le Président Rohani.

« Les entreprises japonaises peuvent également investir en Iran et nous pouvons leur fournir les engagements nécessaires », a-t-il poursuivi.

Le président a noté: « Nous sommes convaincus que les sanctions illégales ne peuvent pas continuer à long terme, et les Américains devront un jour quitter cette voie inutile et vouée à la perte».



Le président a poursuivi: « J'espère que vous et le gouvernement du Japon s'efforcerez d'avoir de meilleures relations avec nous », a poursuivi Rohani avant d’appeler au gel de l’argent iranien bloqué à la Banque japonaise pour que l’Iran puisse utiliser cet argent dans les circonstances actuelles. »

« Cet argent est lié à la vente de notre pétrole avant l'embargo américain, il est donc naturel que nous ayons cet argent », a-t-il insisté.



« Les entreprises japonaises peuvent être plus actives dans des projets importants tels que Chabahar », a encore souligné le Président

