Tourisme: les attractions incontournables de Qazvin

Qazvin était l'emplacement d'une ancienne capitale de l'empire perse et contient plus de 2000 sites architecturaux et archéologiques. C'est aujourd'hui une capitale provinciale qui a été un centre culturel à travers l'histoire.

Des découvertes archéologiques dans la plaine de Qazvin révèlent l'existence d'établissements agricoles urbains dès 7000 av. Le nom «Qazvin» ou «Kasbin» est dérivé de Cas, une ancienne tribu qui vivait au sud de la mer Caspienne il y a des millénaires. La mer Caspienne elle-même tire en fait son nom de la même origine. Qazvin relie géographiquement Téhéran, Ispahan et le golfe Persique à la côte caspienne et à l'Asie Mineure, d'où son emplacement stratégique à travers les âges.

Qazvin a été un foyer de développements historiques dans l'histoire iranienne. Dans les premières années de l'ère islamique, Qazvin a servi de base aux forces arabes. Détruit par Gengis Khan (XIIIe siècle), les monarques safavides ont fait de Qazvin la capitale de l'empire safavide en 1548 pour la faire déménager à Ispahan en 1598. Pendant la dynastie Qâdjâr et la période contemporaine, Qazvin a toujours été l'un des centres gouvernementaux les plus importants en raison de sa proximité avec Téhéran.

Qazvin contient plusieurs fouilles archéologiques datant de 9 000 ans. Il y a également 23 châteaux des assassins ismaéliens à proximité. Et au milieu de la ville, se trouvent les ruines de Meimoon Ghal'eh, l'un des nombreux édifices sassanides de la région. Qazvin contient peu de bâtiments de l'ère Safavi lorsqu'elle était la capitale de la Perse. Peut-être le plus célèbre des édifices survivants est le manoir Ali Qapu - aujourd'hui un musée dans le centre de Qazvin.

Bazar de Qazvin

Le bazar de Qazvin avec son architecture traditionnelle et intéressante est l'un des endroits les plus spectaculaires de cette ville. Ce marché est composé d'un certain nombre de Caravansérails et de Timches. L'un des endroits historiques où les voyageurs de la belle ville de Qazvin ne manquent pas de visiter est la collection historique et spectaculaire du marché. Lorsque la ville de Qazvin a été choisie comme capitale de l'Iran à l'époque safavide, la construction dans cette ville a prospéré. Le marché Qazvin et les plans du Caravansérail de Sa’d al-Saltaneh sont les monuments commémoratifs de cette période. Le marché a continué de croître au cours de la période Qâdjâr, et des caravansérails, des carrés et des temples y ont été ajoutés.

Hammam de Qâdjâr

Hammam de Qâdjâr, l'un des plus anciens et des plus grands bains de Qazvin. Cet endroit a été construit en 1679 par Amir Goneh Khan Qazvini. Il appartenait aux commandants de Shah Abbas Safavide et l'appelait initialement «bain de Chahin». La salle de bain a une superficie de 1045 mètres carrés et se compose de 3 parties principales: Sarbineh, Mian Dar et Garm Khane. Les parties féminine et masculine de Hammam DE Qâdjâr étaient séparées. La porte principale de la salle de bain fait face au sud et se termine par un escalier en colimaçon menant à la vallée. Visiter ce bain est l'une des choses les plus importantes à faire à Qazvin.

En 2000, l'Organisation du patrimoine culturel et du tourisme a acheté ce monument et la municipalité de Qazvin a géré la rénovation et la rénovation de cet ancien site. Aujourd'hui, la salle de bain a été transformée en musée d'anthropologie (en 3 sections ethniques, coutumes et occupations). Cette œuvre a été enregistrée le 11 août 2005 sous le numéro 12601 dans la Liste nationale du patrimoine iranien.

Eglise de Cantor

L'église de Cantor à Qazvin est la plus petite église de l'Iran et la troisième plus petite église du monde. L'une des attractions touristiques de Qazvin dont vous avez peut-être moins entendu parler est une belle église. Cette église est connue sous le nom de «Église de Cantor» ou «Église russe», symbole des orthodoxes.

La croix sous le dôme de cette église est un symbole des chrétiens orthodoxes, avec une ligne oblique dessus. La raison de cette ligne diagonale est que les orthodoxes croient qu'en plus des mains de Jésus-Christ, ses jambes ont été croisées de manière oblique pour causer plus de souffrance. D'autres croient que cette ligne est le cours de l'évolution humaine et le symbole du ciel et de l'enfer.

Après que les Russes ont quitté l'Iran, l'église était vide. Les chrétiens orthodoxes ne sont pas habités en Iran, et c'est pourquoi le bâtiment est maintenant conservé comme monument. Bien sûr, au sein de cette belle église, il y a plusieurs bijouteries artisanales. Visiter cette belle église est l'une des choses les plus importantes à faire à Qazvin.

Réservoir d'eau de Sardar Bozorg

L'ancien réservoir d'eau de Sardar Bozorg est l'un des monuments les plus célèbres de Qazvin. Ce réservoir d'eau a été construit en 1812 dans la Rayonne. Ce réservoir d'eau est la plus grande cascade à dôme unique en Iran et même dans le monde. Ce bâtiment a un grand dôme et une brique sur son corps en brique. Deux frères nommés Mohammad Hassan Khan et Mohammad Husayn Khan, les commandants de l'époque de Fath Ali Shah, Mohammad Shah et Naser-al-Din Shah Baniyan, ont construit ce bâtiment avec des caractéristiques uniques.

La capacité de ce réservoir est de plus de 3 000 mètres cubes, ce qui était considéré comme un important système d'approvisionnement en eau de la ville. Sur les côtés de l'entrée, il y a une grande plate-forme en pierre pour s'asseoir et se reposer. En général, cette cascade a 50 marches en pierre, chacune ayant une hauteur moyenne de 25 centimètres. Ces marches de pierre finissent par atteindre le célèbre canal menant au chemin principal, qui a un toit robuste. Ce monument a été enregistré le 8 septembre 1954 sous le numéro d'enregistrement 1337 dans la liste nationale des monuments nationaux.

Jardins traditionnels Qazvin

Les jardins traditionnels de Qazvin, qui sont répartis dans la moitié sud de la ville, ont plus de mille ans, et les souvenirs verts des ancêtres iraniens sont dans ce domaine. Même Naser Khosrow, lors de son voyage à Qazvin, mentionne quelques informations sur les jardins traditionnels Qazvin: Il y avait beaucoup de jardins; pas de murs et d'épines, et pas d'obstacle pour y entrer. Le surf dans cette région est l'une des choses les plus importantes à faire à Qazvin.

La superficie de ces jardins est de plus de 2500 hectares et dans le passé, elle a été autour de la ville. Parce que ces jardins sont irrigués de manière traditionnelle, la noyade d'eau, ils sont appelés jardin traditionnel.

Caravansérail de Sa’d al-Saltaneh

Le caravansérail de Sa’d al-Saltaneh est le plus grand caravansérail couvert en Iran. Le gouverneur de Qazvin, Sa’d al-Saltaneh, a ordonné de le construire pendant la période Qâdjâr (feu Nasir al-Din Shah Qâdjâr). Le quadrilatère est la partie la plus précieuse de ce bâtiment, qui se compose d'un dôme supérieur carrelé dessus; il y a quatre côtés du dôme, quatre polygones avec un motif et un éclair qui fait paraître l'espace plus grand.Il compte plus de 2,6 hectares. Aujourd'hui, de nombreuses parties de cette série sont reconstruites et rénovées et sont placées sous les auspices de l'Organisation du patrimoine culturel, de l'artisanat et du tourisme. Le palais de Sa’d al-Saltaneh a été enregistré le 11 août 1979 sous le numéro 2089 dans la liste des œuvres nationales de l'Iran.

Vallée d'Alamut

Certaines des attractions touristiques les plus mystérieuses de l'Iran se trouvent dans les vallées d'Alamut et de Shahrud.Les magnifiques pentes d'Alborz ont des inspirations spectaculaires qui incarnent les beaux paysages de la Suisse, de la Patagonie, des régions centrales de l'Australie et des hauts plateaux de la Syrie. Voir ces vallées extravagantes devient plus tentant lorsque vous savez que la beauté naturelle de cette région a un parfum mystérieux et ancien.

Les restes de près de 50 châteaux sur les pentes d'Alborz. Ces forteresses ont été l'une des sectes religieuses les plus effrayantes du Moyen Âge.

Le plus étonnant de ces châteaux se trouve dans les villages de Gazar (château d'Alamut) et Razmian (château de Lambsar). Qazvin est à 65 km de Razmian et à 110 km de Gazar Khan. Avec une variété de véhicules, y compris des taxis ou des trajets privés, vous pouvez vivre une excursion d'une journée.

