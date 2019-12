Belle moisson de médailles pour les Iraniens au tournoi international de Turquie

Les athlètes iraniens ont brillé, décrochant une médaille d'or, six médailles d'argent et quatre médailles de bronze, soit un total de 11 médailles de toutes les 24 médailles attribuées lors du tournoi international du ski alpin organisé en Turquie du 14 au 20 décembre 2019 qui a accueilli les skieurs de la Turquie, de l'Iran, de la Grèce, du Liban, du Maroc, de la Géorgie et de l'Arménie.

Chez les femmes, Atefeh Ahmadi (une médaille d'or et deux d'argent) et chez les hommes, Pouria Saveh Shemshaki (deux d'argent et un bronze), Behnam Kia Shemshaki (une d'argent), Sadaf Saveh Shemshaki (un bronze), Seyyed Morteza Jafari ( une d'argent et un bronze), Forough Abbasi (un bronze) ont remporté les médailles de la délégation iranienne.

