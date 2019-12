L'Iran et le Japon ont de nouvelles propositions pour briser les sanctions (Rohani)

Il a déclaré que les deux pays sont parvenus à poursuivre les consultations dans ce domaine.

S’attardant sur le sommet de Kuala Lumpur, Hassan Rohani a déclaré samedi soir, le 21 décembre, après son retour d'une visite de 5 jours en Malaisie et au Japon: « Le sommet de Kuala Lumpur était une nouvelle façon de rassembler des dirigeants et autorités des pays islamiques, et des penseurs et des universitaires musulmans de 80 pays ainsi que 2000 invités y étaient présents ».

S’agissant des acquis de son déplacement à Tokyo et de sa rencontre avec le Premier ministre japonais Abe Shinzo, le Président iranien a précisé : « Nous pensons que briser les sanctions et la neutralisation du complot américain de restrictions est une tâche urgente et nationale ».

Hassan Rouhani est rentré à Téhéran samedi après-midi 21 décembre.

https://twitter.com/Irnafrench

9468**