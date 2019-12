Les représentants des minorités religieuses au Parlement ont condamné la résolution sur les droits de l'homme contre l'Iran

Dans une déclaration émise conjointement dimanche 22 décembre, par les représentants asyrien, Yonathan Betkolia, juif, Siamak Moreh Sedgh, zorastrien, Esfandyar Ekhtiyari et arméniens, Karen Khanlari et Zorzhik Abrahamyan, au parlement iranien, les députés de la minorité religieuse, ont dénoncé la récente résolution anti-iranienne sur les droits humains et l’ont qualifié de geste « unilatéral » et « partiale ».

« Des résolutions ont été mises à l'ordre du jour de la soixante-quatorzième session de l'Assemblée générale des Nations Unies, dont l'une, proposée par le Canada, visait l’Iran sur les droits de l'homme. Lors de la mise au vote, 81 membres de l'ONU ont voté en faveur de la résolution, tandis que 30 autres s'y sont opposés et 82 se sont abstenus, (Au total 112 voix contre 81), souligne le texte.

« Bien qu'elle semble avoir un contenu sur les droits de l'homme, mais il s'agit essentiellement d'une déclaration de nature politique qui vise, dans le cadre des objectifs stratégiques bien définis, à exercer des pressions systématiques sur notre pays (I’Iran) », insiste la déclaration.

« Au nom des représentants des minorités religieuses au parlement iranien, nous condamnons fermement la soi-disant résolution sur les droits de l’homme et nous la jugeons unilatérale et tendancieuse, œuvre des politiques du double-standard, qui instrumentalise des concepts des droits de l'homme et qui cherchent à isoler l’Iran sur la scène internationale », peut-on lire toujours dans le texte.

