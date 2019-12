Les athlètes iraniens, en décrochant 15 médailles d'or, 10 médailles d'argent et 8 médailles de bronze, ont été sacrés champions d'Asie lors d'un tournoi organisé à Abu Dhabi aux Emirats Arabes Unies. Un premier sacre historique pour l'Iran.

L'équipe de Kazakhstan (14 or, 3 argent et 5 bronze) et celle de Thaïlande (9 or et 4 bronze) sont devenues deuxième et troisième.

Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench

9422**