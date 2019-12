L'Iran a pris de nombreuses initiatives pour promouvoir la paix dans le monde (responsable onusienne)

Téhéran (IRNA)- Maria Dotsenko, Directrice du Centre d'information des Nations Unies (CINU) à Téhéran, a déclaré dimanche que la République islamique d'Iran a présenté, au cours de différentes périodes, des initiatives et des propositions internationales visant à élever le niveau de paix et de dialogue, ainsi qu'à lutter contre la violence et l'extrémisme au niveau mondial.

L'exposition photographique de 73 ans de collaboration entre l'Iran et l'ONU a débuté ce dimanche 22 décembre à Semnān (centre). S'exprimant lors de l'événement, Maria Dotsenko a salué les initiatives offertes par l'Iran, au cours de différentes périodes, destinées à la prmotion de la paix dans le monde. L'une des initiatives de paix iraniennes était le << Dialogue entre les civilisations >>, qui a reçu le soutien de l'Assemblée générale des Nations Unies et, en 2001, il a été appelé << Année du dialogue entre les civilisations >> par les Nations Unies. Elle a également pris note de l'initiative du Président de la République, << Le monde contre la violence et l'extrémisme >>, qui a également été explicitement soutenue par les États membres des Nations Unies et l'Assemblée générale des Nations Unies en 2013, pour réitérer sa position de soutien au cours des années 2015 et 2017 également. Jusqu'à ce que l'engagement du gouvernement et de toutes les parties concernées en Iran à coopérer étroitement avec les organisations des Nations Unies démontre la protection durable de ce pays pour l'organisation mondiale et sa volonté de coopérer avec elle. Selon elle, les Nations Unies travaillent actuellement d'arrache-pied pour fournir un soutien à l'Iran, en particulier au peuple, compte tenu des circonstances particulières actuelles et pour contribuer à réduire les conséquences négatives résultant de la détérioration de la situation économique touchant des couches inférieures de la société. Elle a également évoqué le choix de l'Iran en 2018 et pendant 3 ans comme l'un des piliers du Conseil économique et social de l'Assemblée générale des Nations Unies. L'exposition de la collaboration entre l'Iran et l'ONU vise à informer sur la présence et la coopération de l'Iran en tant que pays épris de paix dans les organisations internationales depuis la création des Nations Unies. 55 photos et documentaires historiques d'éminentes personnalités iraniennes participant à des événements de l'ONU, la visite de sept Secrétaire général de l'ONU en Iran et une sélection de projets mis en œuvre par l'ONU en Iran ont été rendus publics dans cette exposition.

