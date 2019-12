Les sanctions ont rendu plus active l’industrie iranienne (Ali Larijani)

Téhéran (IRNA)-« L'imposition de sanctions a rendu l'industrie iranienne plus dynamique », s’est félicité le Président du parlement iranien, Ali Larijani, à l’occasion de l’ouverture du premier salon sur l’industrie du sport et des équipements made in Iran, tenu au siège de l’Assemblée consultative islamique ce dimanche à Téhéran.

Selon le service de la presse du parlement iranien, le premier salon de l'industrie du sport et des équipements de fabrication locale, qui s'est tenu aux locaux du Parlement iranien, a été inauguré ce dimanche 22 décembre par le très haut parlementaire iranien, Ali Larijani. « La plupart des producteurs présents à l'exposition ont souligné que leur situation économique s'est améliorée depuis l'imposition de sanctions, car tout le monde s'est tourné vers les produits de fabrication nationale », a souligné Ali Larijani. « Encore plus intéressent, c'est que les équipements sportifs de fabrication nationale exposés à ce salon, s'exportent vers de nombreux pays, ce qui reflète un nouveau élan dans les capacités du pays sur ce plan », s'est-encore félicité le Président du parlement iranien.