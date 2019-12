L'athlète iranien a soulevé 178 kg en arraché et a reçu une médaille d'or.

De plus, il a soulevé 225 kg dans le clean and jerk et a reçu une médaille d'argent.

Rostami a obtenu une autre médaille d'argent avec un poids total de 404 kg.

La 6ème édition de la Qatar International Weightlifting Cup se déroule à Doha jusqu'au 23 décembre.

