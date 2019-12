Bientôt ... la publication d'un livre sur la coopération Iran-ONU

S'adressant aux journalistes dimanche en marge de l'inauguration d'une exposition photographique de 73 ans de collaboration entre l'Iran et l'ONU, tenue dans la province de Semnān, avec le soutien de l'IRNA, Maria Dotsenko a déclaré que l'objectif de la préparation et de la publication de ce livre est d'incarner et d'illustrer les positions de l'Iran et des Nations Unies en faveur de la paix mondiale.

La paix est l'objectif le plus important poursuivi par les Nations Unies et l'Iran poursuit cette stratégie au niveau international, a déclaré la responsable.

Le but de l'exposition de photos et des documents historiques de la coopération Iran-ONU est de montrer les activités de l'Iran dans le domaine de l'amitié, a-t-elle ajouté.

https://fr.irna.ir/news/83604235/L-Iran-a-pris-de-nombreuses-initiatives-pour-promouvoir-la-paix

Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench

9422