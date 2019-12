Téhéran qualifie les accusations du parlement européen de « contreproductives » et de « non-fondées »

Réagissant à une récente résolution anti-iranienne du parlement européen, à l’occasion d’une interview accordée à l’IRNA, le porte-parole de la diplomatie a déclaré : « Les allégations formulées par le Parlement européen dans la résolution contre l'Iran sont basées sur des informations sans fondement, forgées à des fins politiques, partielles et partiales et provenant de sources non fiables et hostiles dont certaines ont des natures terroristes ».

