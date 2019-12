Lutte à la ceinture: les Iraniennes championnes du monde

Elles l'ont fait ! Les Iraniennes ont été sacrées pour la première fois de leur histoire championnes du monde de lutte à la ceinture après avoir remporté une médaille d'or, une médaille d'argent et une de bronze à Nur-Sultan, au Kazakhstan.

Sur le toit du monde. Elles s'appellent Hanieh Ashouri (75kg), Fatemeh Fattahi (60kg) et Zahra Yazdani (55kg) et sont championnes du monde. Les trois lutteuses iraniennes qui ont respectivement remporté une médaille d'or, une médaille d'argent et une de bronze aux Championnats du monde de lutte à la ceinture 2019.

En plus, chez les hommes, samedi lors de la première journée du tournoi, Mohammad Nabi Zadeh a reçu la médaille d'ardent de 70 kg, et Rouhollah Nemation est devenu médaillé de bronze en 60 kg.

La lutte de ceinture est une forme de lutte qui est l'un des sports les plus anciens historiquement enregistrés. Il s'agit de concurrents cherchant à se renverser en se battant avec une ceinture.

Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench

9422**