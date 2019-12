Les hommes de l'Iran sacrés vice-champions du monde

Les Mondiaux 2019 de la lutte à la ceinture, une forme de lutte qui est l'un des sports les plus anciens historiquement enregistrés, se sont déroulés les 22 et 23 décembre à Nur-Sultan, au Kazakhstan; à l'issue desquelles, l'équipe masculine d'Iran, avec les deux médailles d'argent de Mohammad Nabi Zadeh (70 kg) et de Pouria Ramezani (+100kg) et la médaille de bronze de Rouhollah Nematian (60kg), a terminé 2e et devenue vice-champion du monde.

L'équipe de Kirghizstan et celle de Mongolie ont été respectivement classées première et troisième avec 96 et 76 points.

Chez les femmes, les Iraniennes ont réalisé lundi un exploit monumental en décrochant trois médailles et ont été sacrées pour la première fois de leur histoire championnes du monde de lutte à la ceinture.

