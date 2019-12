Téhéran (IRNA)- « Compte tenu du marché du travail et des demandeurs d'emploi du pays, en particulier parmi des diplômés universitaires, l'année prochaine, l’envoie de 5 000 Iraniens pour l'emploi à l'étranger est à l'ordre du jour », annonce le directeur général du Bureau de la main-d'œuvre et des affaires d'emploi du ministère iranien des Coopératives, du Travail et de la Prospérité sociale, Mohammad Akbarnia.



« Nous avons actuellement 130 agences actives pour l'emploi à l'étranger et la politique du ministère du Travail consiste à envoyer des travailleurs à l’étranger par le biais des dites agences qui ont les permis nécessaires à cette fin », ajoute M.Akbarnia. « Ces bureaux opèrent dans des pays où la main-d'œuvre est demandée et communiquent avec les pays qui recrutent les travailleurs », a-t-il encore ajouté.