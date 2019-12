Zarif adresse ses vœux de Noël aux Chrétiens du monde

Téhéran (IRNA)-Ce 24 décembre 2019, le Chef de la diplomatie de la République islamique d’Iran, Mohammad Javad Zarif, a envoyé, via l’oiseau Tweitter, ses voeux et ses félicitaitons, à l’adresse des Chrétiens d’Iran et du monde entirer.

«A mes compatriotes chrétiens et à tous ceux du monde, je vous souhaite un joyeux Noël et des vacances paisibles et agréables. La naissance du Jésus-Christ (P), considéré comme prophète en Islam, est une merveilleuse occasion de fête», a écrit le minister iranien des Affaires étrngères, Mohyammad Javad Zarif, dans un tweet en anglaisle, le mardi. Le 24 décembre, c'est le réveillon de Noël. Mais cette date a une véritable signification dans la religion chrétienne. Les Chrétiens célébrent la naissance de Jésus (P), qui est donc supposé être venu au monde dans la nuit du 24 au 25 décembre. https://twitter.com/Irnafrench 9468**