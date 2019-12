Larijani félicite les chrétiens à l'occasion de Noël

«Veuillez accepter mes plus sincères félicitations à l'occasion de Noël et du début de la nouvelle année», a déclaré mardi le président iranien du Majlis, Ali Larijani.

«Je crois fermement qu’il est possible d’atteindre la paix, la justice et le progrès grâce aux objectifs que Jésus-Christ a toujours promis. Cela peut se faire par une interaction et un dialogue constructifs entre toutes les confessions célestes », a-t-il ajouté.

Larijani a souligné que le Parlement iranien se félicitait de toute forme de coopération avec d'autres parlements dans le but de renforcer la paix et les valeurs humaines.

