Iran/USA : « aucune relation en coulisse »

Dans une interview accordée mardi soir 24 décembre à la chaîne de télévision russe, Russia Today, Conseilleur du Guide suprême de la RII, pour les affaires internationales, Ali Akbar Velayati, a rejeté tout dialogue de l’Iran avec les États-Unis avant la levée des sanctions américaines, affirmant qu'aucune décision n'avait été prise sur de telles négociations et qu’une rencontre entre des autorités iraniennes et américaines n’est aucunement à l’ordre du jour de Téhéran.

** Les attaques israéliennes ne resteront pas sans réponse

Ali Akbar Velayati a souligné qu'Israël recevrait tôt ou tard une réponse à ses frappes aériennes et à ses crimes en Syrie et que les nations syriennes et libanaises répondraient au régime israélien.

Le Conseiller du Leader de la RII a ajouté: « Tel Aviv regrettera bientôt ses crimes ».

Il a également qualifié la présence de troupes américaines en Syrie, en particulier dans les champs pétroliers, de « contraire aux souhaits du peuple et de tentative de vol de pétrole », avant d’exprimer l'espoir que l'occupation américaine de la Syrie prendrait fin le plus tôt possible.