Le Président Rohani félicite le Pape pour Noël et le nouvel An 2020

Selon le Service de presse présidentiel, Hassan Rohani s'est adressé, mercredi 25 décembre, au pape François, le leader des Catholiques du monde, en ces mots : « C’est avec une grande joie que je tiens, en cette période de Noël marquant la naissance de Jésus Christ (P), prophète de la paix et de la bonté et annonciateur de la liberté, à adresser mes sincères félicitations, à Votre Excellence, cette nouvelle année 2020.

Il a ajouté: « Jésus (P) est le messager du monothéisme et de la bonté, un symbole de patience et un prédicateur de dignité et de liberté ».

« J'espère en ce jour saint que le monde vit la naissance du Christ (P), la volonté divine se manifeste dans Sa sainte présence et que les disciples épris du monothéisme et de la Vérité et les adeptes monothéistes de toutes les religions célestes, dont la pensée est noble, suivront le chemin de la paix et de la justice », a-t-il indiqué.

Le Président Rohani a souhaité, à cette bien heureuse occasion, ses meilleurs vœux de succès, de bonheur et de santé pour le Pape et les adeptes de toutes les religions divines.

https://twitter.com/Irnafrench

9468**