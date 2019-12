L’Iran prêt à dialoguer si les 5 + 1 pays compensent les erreurs du passé (Rohani)

S’exprimant mercredi lors d’une réunion du cabinet mercredi, le 25 décembre, Hassan Rohani a déclaré : « Les participants au récent sommet malaisien pensaient également que les États-Unis étaient responsable de la situation actuelle, et aujourd'hui les politiciens et même les puissances politiques du monde ont reconnu que l'Iran est sur la bonne voie ».

« Nous n'avons aucun problème à négocier et cela avec personne », a ajouté le Président.

« Nous sommes prêts à parler si les pays 5 + 1 (France, Grande-Bretagne, Russie, Chine plus Allemagne et les Etats-Unis qui se sont retirés du PGAC, sont prêts à remplir tous leurs engagements et à chercher à réparer les erreurs du passé », a réitéré Hassan Rohani.

« Quand une grande nation résiste aux pressions et tient tête en dépit de tous les problèmes et toutes les difficultés, elle réussit », a promis le Président iranien.

Les ennemis et les opposants de la nation iranienne n’ont qu’à se soumettre à la volonté de ce peuple », a conclu Hassan Rohani.